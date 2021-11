MACCARONE, Vlahovic è un profilo da Juventus

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24, Massimo Maccarone ha parlato della situazione in casa Juventus. Di seguito le sue parole.

Dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina Vlahovic si appresta a cambiare maglia. Se fosse nella dirigenza della Juve punterebbe sul serbo o continuerebbe a dare fiducia a Morata? “Come ogni attaccante penso che Morata abbia solo bisogno di ritrovare il gol. È un giocatore importante, negli ultimi anni ha sempre fatto bene. Mi dispiace che ora non sia al massimo della forma perché è un giocatore che mi piace molto. Penso gli manchi solo il gol, cosa che in questo momento lo sta condizionando mentalmente. Vlahovic è un giocatore giovane e molto forte: se continua a lavorare duro come sta facendo e a tenere la testa sulle spalle può diventare davvero un giocatore molto forte. Ora sta facendo bene alla Fiorentina, finirà lì la stagione e poi a fine anno prenderà la decisione migliore per sé. Secondo me è un profilo da Juve, è un giocatore che prenderei assolutamente. Bisogna aprire un po’ la mentalità italiana: non è detto che un calciatore giovane non possa giocare in una grande squadra. Vlahovic mi sembra abbia tanta voglia di dimostrare il suo valore”.