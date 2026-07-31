Lutto per Adrian Mutu: scompare il padre del numero dieci, il cordoglio della Fiorentina

Lutto per Adrian Mutu: scompare il padre del numero dieci, il cordoglio della FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 12:18News
di Redazione FV

Un lutto colpisce la famiglia di Adrian Mutu, ex numero dieci della Fiorentina. Il 47enne romeno ha perso infatti oggi il padre, scomparso nelle ultime ore. A darne notizia è la stessa Fiorentina, con un post di cordoglio sul proprio profilo X:  "Tutta la Fiorentina si stringe con affetto ad Adrian Mutu in questo giorno di profondo dolore per la scomparsa del padre". Anche la redazione di FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre del grande ex viola.