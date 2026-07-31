La Fifa replica e Infantino tira dritto sul nuovo progetto: "Nessuno sta vendendo il calcio"

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La FIFA tira dritto sul progetto che prevede l'ingresso di investitori privati nelle proprie competizioni e respinge le accuse di voler "vendere il calcio". Attraverso un comunicato diffuso nelle ultime ore, la federazione guidata da Gianni Infantino ha confermato l'intenzione di proseguire con la proposta che punta alla creazione di una nuova società commerciale per la gestione degli eventi più importanti, compresi i Mondiali. Una posizione che arriva dopo le forti critiche della UEFA, pronta a boicottare la Coppa del Mondo in caso di approvazione della riforma, e dopo il no ufficiale della CONCACAF. Per ottenere il via libera, Infantino dovrà raccogliere il sostegno di almeno 106 delle 211 federazioni affiliate.

Nel comunicato, la FIFA ha spiegato che il dibattito sarebbe stato influenzato da informazioni inesatte e ha ribadito la volontà di portare avanti una consultazione trasparente tra le federazioni. «Rispettiamo le preoccupazioni espresse pubblicamente e confermiamo il nostro impegno affinché ogni federazione possa esprimere il proprio voto sulla base dei fatti», si legge nella nota. «Nessuno sta vendendo il calcio. È qualcosa che la FIFA non prenderebbe mai in considerazione». Il progetto prevede la nascita della FIFA Forward Enterprise, una nuova società controllata dalla FIFA che gestirebbe gli aspetti commerciali delle principali competizioni, con l'apertura del capitale a investitori di minoranza senza cedere il controllo. La UEFA continua però a opporsi duramente all'iniziativa, mentre restano al centro del dibattito anche le indiscrezioni sui contributi promessi alle federazioni favorevoli e il possibile coinvolgimento del fondo statunitense Thrive Capital attraverso la società Thrive Eternal.