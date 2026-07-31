Social Luis Balbo saluta la Fiorentina sui social: "Non vi dimenticherò mai"

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Dopo due anni e mezzo si è conclusa nelle scorse ore l'avventura di Luis Balbo alla Fiorentina. Arrivato nel gennaio 2024, l'esterno venezuelano con passaporto portoghese è stato protagonista con la Primavera di Daniele Galloppa per poi affacciarsi nella seconda parte della scorsa stagione alla prima squadra, collezionando anche 10 presenze tra campionato e coppe. Il classe 2006 ha da poco firmato con lo Sturm Graz, club austriaco che lo ha prelevato per 1,5 milioni di euro (la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita). Attraverso i suoi canali social, Balbo ha salutato così il mondo viola:

"È arrivato il momento di chiudere un capitolo che mi lascia un importante segno.Voglio ringraziare Fiorentina per avermi aperto le porte fin dal primo giorno, per avermi aiutato a crescere, per avermi dato fiducia e per avermi dato l'opportunità di realizzare i miei sogni, qualcosa che non dimenticherò mai. Grazie a tutti i miei compagni di squadra, allenatori, personale del club e tifosi per il supporto e l'affetto che ho ricevuto. Ho imparato grandi lezioni, momenti e persone che ricorderò sempre. È stato un orgoglio difendere questi colori, vi auguro tutto il meglio in futuro".