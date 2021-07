LUCCHINI, L'idea di ACF è fare il salto con Italiano

L'ex difensore Stefano Lucchini, allenatore della Pergolettese, ha così parlato di Vincenzo Italiano: "Ero in quel corso di Coverciano con Pirlo, Italiano e Caserta giusto per citarne alcuni. Con Italiano si è sempre parlato di calcio e di cosa ha fatto, meritandosi tutto sul campo senza vantaggi, scorciatoie e raccomandazioni. Fossi in lui poter valutare tanti calciatori, anche in base alle mie idee di gioco, mi faciliterebbe. Avere tanti giovani è una cosa interessante, ma senza Ribery sicuramente perde qualcosa nello spogliatoio. Immagino però sarà sostituito... Immagino che l'idea sia quella di fare il salto di qualità insieme. Con questa scelta, comunque, viene data continuità".

Lirola può ancora fare al caso della Fiorentina?

"Penso proprio di sì, anche se ogni anno è a sé. Le incognite e le situazioni che possono mutare sono tante, questa che sta per iniziare potrebbe essere una stagione importante se rimanesse a Firenze e sposasse il progetto di un allenatore che si avvicina di più al suo modo di giocare".