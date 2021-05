LUCCHESI, Gattuso? L'ideale se c'è da rifondare

Fabrizio Lucchesi, ex dg dirigente viola e del Pisa ai tempi in cui lo allenava Gattuso, ha parlato della scelta del tecnico di venire a Firenze a "Stadio Aperto" su Tmw Radio:

"Ogni professionista quando sente un presidente che punta su di te con voglia e convinzione ti fa sentire protagonista. Secondo me sono partiti bene, Rino è uno che dà il meglio di sé quando c'è da programmare e rifondare: non arriva al campo alle 15 per andarsene alle 17, lui è uno che si è fatto una formazione culturale partecipando molto. Ci ho lavorato insieme e dà il meglio di sé in fasi così".

Di punti in classifica ne mancano alla Fiorentina...

"Fare peggio sarà difficile (ride, ndr). Il posto naturale di questa squadra deve essere la zona Europa, non solo per il blasone ma anche per quanto ha investito Commisso. Si devono rimettere a posto le cose, Rino deve cementare. Non l'ho ancora sentito, l'ho chiamato per sentirlo al volo, avremo mille occasioni. So che sta cercando casa a Firenze, ma quando hai appena firmato hai tante di quelle cose in testa che certe telefonate entrano da un orecchio ed escono dall'altro. Lasciamolo lavorare".

Cosa pensa invece deil rinnovo di Vlahovic?

"Una soluzione va trovata per forza, è il giocatore più di prospettiva che c'è. Il contratto a scadenza 2023 dà ancora la possibilità di trovare un accordo entro tempi mediamente giusti. I sacrifici si fanno per quelli di grande futuro e Vlahovic lo è. Qualche anno fa me lo disse Corvino: diventerà un giocatore, io ancora non sapevo neanche chi fosse".