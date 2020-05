LUCCHESI, Chiesa? Penso vada via. Commisso...

L'ex dg viola Fabrizio Lucchesi, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato anche delle sue sensazioni circa il possibile addio di Federico Chiesa alla Fiorentina: "Penso vada via, per una cifra equa perché Commisso non si fa prendere per il collo da nessuno. Certe parole e certe dinamiche mi fanno pensare che Chiesa andrà in un altro club e la Fiorentina farà una buona operazione finanziaria. Verranno fatti ottimi investimenti per il futuro. A quale cifra? Da campione come in effetti è Chiesa. Bisogna vedere quali saranno le valutazioni post coronavirus, comunque si parlava di una somma tra i 50 e i 70 milioni".