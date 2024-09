LOTITO, Sbotta in Senato: "Non capite un c... di calcio e finanza"

30.09.2024 15:00 di Redazione FV @firenzeviola_it vedi letture diTwitter: FirenzeViola.it "“Non capite un c…. di calcio e di finanza”. Così ha parlato Claudio Lotito, proprietario della Lazio nonché Senatore, che ieri durante una seduta in Senato ha sbottato sul decreto Omnibus. Perché il senatore azzurro (e patron biancoceleste) si accalorava tanto? Scrive La Repubblica, che il resto della maggioranza non ne voleva sentire di approvare un emendamento, presentato naturalmente da FI, che chiedeva di abolire la norma che consente l'ingresso dei tifosi di calcio nei Cda dei club. Norma già in vigore, voluta un anno fa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e dunque difesa a spada tratta dalla Lega. Lotito è convinto che la disposizione sia però impraticabile, soprattutto per le società quotate.