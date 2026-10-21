Lezzerini si racconta agli studenti: “Mi vergognavo degli errori, ora so che fanno parte del gioco”

Imparare ad accettare gli errori, dare il giusto peso alle critiche e affrontare l’ansia senza perdere il piacere di giocare. Sono i temi al centro dell’incontro tra Luca Lezzerini e gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Teresa Mattei, nell’ambito di “Domande di classe”, il format dei canali ufficiali della Fiorentina.

Il portiere viola ha ripercorso soprattutto le difficoltà vissute all’inizio della carriera: “Nei primi anni l’errore lo soffrivo tanto, non era accettabile per me lo sbaglio, mi rinchiudevo in me stesso, mi vergognavo. Con il tempo sono riuscito a capire che fa parte del gioco”.

Una consapevolezza maturata con l’esperienza, così come la capacità di distinguere i consigli costruttivi dai giudizi superficiali: “Se una persona cara mi aiuta per farmi crescere lo accetto volentieri, se una persona sui social mi giudica ma non mi conosce gli do il giusto peso”.

Infine, un consiglio ai ragazzi su come gestire l’ansia nello sport, affidandosi al lavoro quotidiano e conservando la propria spontaneità: “La combatti solo facendo ciò che ti dice l’allenatore, divertendoti ed essendo il più possibile te stesso”.