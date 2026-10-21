Champions League, il Como alle 18:45 ospita il Man. United: le formazioni ufficiali

Champions League, il Como alle 18:45 ospita il Man. United: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Ieri alle 18:15News
di Redazione FV

Al "Sinigaglia" tornano a risuonare le note dell'inno della Champions League. Oggi, 21 ottobre alle ore 18:45, il Como ospita il Manchester United in occasione della terza gara della League Phase. Nelle formazioni ufficiali va segnalata la presenza di Matthijs de Ligt, che torna in campo dopo 324 giorni di assenza. Di seguito le scelte di Fabregas e Carrick per la sfida di oggi:

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

MAN. UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt, Mazraoui; Santos, Tielemans; Cunha, B. Fernandes, Mount; Mbeumo. All. Carrick.