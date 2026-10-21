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Caos arbitri, la Fiorentina alza il tiro: la posizione del club e il rischio alibi

Caos arbitri, la Fiorentina alza il tiro: la posizione del club e il rischio alibi
Ieri alle 18:45Primo Piano
di Redazione FV
fonte video a cura di Pietro Lazzerini

La Fiorentina non arretra e alza i toni dopo gli episodi arbitrali della sfida contro il Como. FirenzeViola.it ha fatto il punto sulla presa di posizione del club, che ha giudicato insoddisfacenti le risposte della Lega e annunciato di volersi rivolgere alle istituzioni sportive per ottenere chiarezza. Nel video l’analisi della strategia viola, dalle proteste di Fabio Paratici alle richieste formali della società, fino al rischio di alimentare ulteriori tensioni attorno a una squadra già in difficoltà.

Sullo sfondo c’è la trasferta contro l’Inter: chiedere spiegazioni è legittimo, ma le polemiche non devono diventare un alibi per un rendimento inferiore alle aspettative.

Il video di FirenzeViola con il punto sul caos arbitrale