Cruciani sul tocco di mano di Joao Mario: "Se dai un rigore del genere distruggi il calcio"

Continua il dibattito sul mancato calcio di rigore alla Juventus per il tocco di mano di Joao Mario durante la sfida del Franchi contro la Fiorentina. A intervenire sulla vicenda è stato anche Giuseppe Cruciani, ospite del podcast Numer1, dove ha espresso la propria posizione sull'episodio, andando contro corrente rispetto alle opinioni di moviolisti e addetti ai lavori e difendendo la scelta arbitrale: «Non sono schierato né dalla parte della Juventus né da quella della Fiorentina e sono convinto della buona fede degli arbitri. Il mancato rigore per il tocco di Joao Mario conferma la linea indicata da Orsato. Se iniziamo ad analizzare ogni movimento frazionandolo secondo per secondo, non ne usciamo più. Ho ascoltato alcuni moviolisti sostenere che il giocatore avrebbe avuto il tempo di ritirare il braccio: per quanto Marelli sia un professionista di grande valore, non condivido questa lettura. Parliamo di frazioni di secondo, è un'altra assurdità.

Assegnare un rigore a cinque minuti dal termine per un episodio simile significa distruggere il calcio. Quando c'è un dubbio, è preferibile non fischiare e in questo caso va bene così: non c'è nessuna volontà di favorire la Fiorentina. Anche Spalletti ha raccontato di aver visto l'episodio dalla panchina, ma non ha insistito sulla questione. Ho apprezzato il suo atteggiamento. La Juventus ha rallentato la propria corsa, ma nessuno ha il diritto di pretendere una vittoria a Firenze».