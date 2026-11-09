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Dragusin: "Siamo sulla strada giusta. Grazie ai nostri tifosi"
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Il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ieri, contro la sua ex squadra, ha giocato tra luci ed ombre, ma l'impegno non è mancato da parte di nessun viola, così come il sostegno dei tifosi. Oggi il giocatore è volato in Romania per rispondere alla convocazione del ct Hagi, ma ha voluto postare alcune immagini della gara e parole di incoraggiamento a tutto l'ambiente viola: "Abbiamo lottato su ogni pallone e dimostrato che siamo sulla strada giusta. Continuiamo con la stessa determinazione! Grazie ai nostri tifosi per il sostegno incredibile. Forza Viola!"
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