La Lazio tratta Pinamonti col Sassuolo. La Fiorentina aveva chiesto informazioni

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Secondo quanto ricostruito da TMW, la Fiorentina aveva chiesto informazioni per l'attaccante neroverde su cui è forte la Lazio

Andrea Pinamonti si avvicina alla Lazio. Secondo quanto riportato da TMW, il club biancoceleste e il Sassuolo stanno valutando un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, formula che permetterebbe di dilazionare l’investimento. I neroverdi partono da una richiesta di circa 15 milioni di euro, mentre la Lazio punta a chiudere per una cifra complessiva tra i 10 e i 12 milioni. La trattativa è entrata nella fase decisiva, con il giocatore che da tempo ha espresso il proprio gradimento per un trasferimento nella Capitale.

I viola avevano chiesto informazioni

Pinamonti, però, continua a essere un profilo seguito anche da altri club di Serie A. Tra questi c’è la Fiorentina, che ha mostrato interesse per l’attaccante del Sassuolo, ma per il momento si è fermata alla semplice richiesta di informazioni, senza presentare un’offerta concreta. Anche il Bologna ha effettuato un sondaggio, mentre resta possibile un’opzione dall’estero. La priorità di Pinamonti, tuttavia, sarebbe quella di rimanere in Italia e, al momento, la Lazio appare la squadra più avanti nella corsa.