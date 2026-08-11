L'ex ds del Frosinone: "Como e Fiorentina le protagoniste del calciomercato"

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Marco Giannitti, direttore sportivo ex Frosinone, è stato protagonista della rubrica "A tu per tu" di oggi su Tuttomercatoweb.com e ha commentato l'andamento del calciomercato estivo. Queste le sue valutazioni: "Como e Fiorentina sono le due protagoniste e vedo le grandi in affanno, prova ne sia che la Juve cerca un portiere in prestito".

Così invece sulla Nazionale italiana: Non stiamo dando un’immagine bella nel mondo perché emergono polemiche e problematiche che non vengono dal mondo del calcio. Dal punto di vista tecnico sto con Maldini quando dice che se deve avere responsabilità deve prendersele. Ma serve una rifondazione dalle giovanili in su. Se scegli una persona per rifondare tutto poi si rifà altro e non va bene".