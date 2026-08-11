Viola in lotta Champions? Mauro: "Spero entri nel giro. Avevo un debole per Barone"

Viola in lotta Champions? Mauro: "Spero entri nel giro. Avevo un debole per Barone"FirenzeViola.it
Oggi alle 13:00News
di Redazione FV

Massimo Mauro si esprime con ottimismo nei confronti della Fiorentina. L'ex calciatore della Juventus, da anni opinionista televisivo, ha rilasciato oggi un'intervista a La Gazzetta dello Sport e nel parlare della corsa ai posti che valgono l'Europa si è speso anche sulla squadra viola: "L’Inter e il Napoli sono molto più avanti della Juventus. I bianconeri giocheranno con Roma, Como e Milan per il terzo, quarto e quinto posto. Spero si inserisca nel giro anche la Fiorentina, anche se quando cambi molto c’è bisogno di tempo. Avevo un debole per Barone e adesso auguro il meglio alla coppia Paratici-Grosso".