Zeballos, dall'interesse dei viola al duello tra Napoli e Celta Vigo: il punto

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Il Celta Vigo fa sul serio per Exequiel Zeballos e potrebbe presto avvicinarsi alle richieste del Boca Juniors. Secondo quanto riferito da TyC Sports, il club spagnolo sta trattando l'acquisto dell'ala destra classe 2002, obiettivo di mercato del Napoli (in passato accostato anche alla Fiorentina), e starebbe valutando un rilancio rispetto alla prima offerta presentata agli argentini.

La proposta iniziale del Celta è stata di 5 milioni di euro per l'intero cartellino di Zeballos, mentre il Boca Juniors ha risposto chiedendo 8 milioni di dollari, circa 7 milioni di euro. La distanza tra le parti è dunque contenuta e la trattativa potrebbe sbloccarsi se entrambi i club dovessero venirsi incontro a metà strada, con gli spagnoli intenzionati a chiudere l'operazione prima della fine del mercato europeo.

Una situazione che farebbe comodo al Boca Juniors, considerando che El Changuito è negli ultimi mesi del suo contratto, in scadenza il prossimo 31 dicembre. In caso di mancata cessione a titolo definitivo durante questa sessione, il giocatore potrebbe infatti lasciare il club a parametro zero a fine anno. Sia l'entourage di Zeballos sia la dirigenza xeneize hanno sempre manifestato la volontà di concretizzare una cessione, evitando di perdere il giocatore senza incassare nulla. Ora resta da capire se arriverà il possibile rilancio del Celta Vigo.