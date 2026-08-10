Cucurella al Real: "Un premio per il sacrificio fatto nella mia carriera"

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Il difensore Marc Cucurella, fresco campione del mondo con la Spagna, in estate è passato dal Chelsea al Real Madrid e in queste ore, dopo le vacanze post Mondiale, ha potuto fare il suo esordio nel gruppo dei Blancos: "Si è fatta lunga, ma alla fine sono qui", ha dichiarato ai microfoni ufficiali definendo il suo passaggio al Real dove sogna notti magiche "un premio per tutto il sacrificio che ho dovuto fare nella mia carriera. Ho visto tutte quelle notti magiche da spettatore, avere l'opportunità di viverle in prima persona, poter far parte di qualcosa di grande, credo sia una grandissima responsabilità e una sfida bellissima".

Sull'approccio nel gruppo: "L'accoglienza è stata ottima. Ho già potuto allenarmi con i miei compagni, ho voglia di conoscerli meglio. Anche se è stata una giornata lunga, sto ritrovando le sensazioni a poco a poco, ora che inizia il bello. Vogliamo vincere e fare in modo che sia una bella annata"