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Fiorentina al lavoro in vista del Benevento venerdì: tutti presenti
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La Fiorentina venerdì prossimo inizierà la sua stagione ufficialmente, con la gara contro il Benevento valida per il primo turno di Coppa Italia. Una sfida che la squadra viola vuole affrontare col giusto approccio per non incappare in passi falsi. Anche oggi i viola si sono dunque ritrovati al Viola Park per un allenamento in vista della gara.
Fabio Grosso ha avuto il gruppo al completo. Ecco le immagini dell'allenamento nel video postato dalla Fiorentina:
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FirenzeViolaCessioni da definire e la bandiera a scacchi dietro l’angolo, Grosso si prepara alle prime sfide
Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
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Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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