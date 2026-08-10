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Fiorentina al lavoro in vista del Benevento venerdì: tutti presenti

Fiorentina al lavoro in vista del Benevento venerdì: tutti presentiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 20:40News
di Redazione FV

La Fiorentina venerdì prossimo inizierà la sua stagione ufficialmente, con la gara contro il Benevento valida per il primo turno di Coppa Italia. Una sfida che la squadra viola vuole affrontare col giusto approccio per non incappare in passi falsi. Anche oggi i viola si sono dunque ritrovati al Viola Park per un allenamento in vista della gara.

Fabio Grosso ha avuto il gruppo al completo. Ecco le immagini dell'allenamento nel video postato dalla Fiorentina: