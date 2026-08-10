Un'altra stella in Serie A? La Roma fa sul serio per Rodrigo Mora
La Roma continua a muoversi con decisione per Rodrigo Mora. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha trovato un accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni. Da questo momento sarà Jorge Mendes a spingere per la destinazione capitolina come priorità nella trattativa con il Porto.
La Roma resta così in vantaggio sul Galatasaray per l'arrivo del talento portoghese classe 2007. L'operazione dovrebbe prevedere un esborso di 25 milioni di euro, con il Porto che manterrebbe il 50% sulla futura rivendita del cartellino, oltre ad altri 25 milioni nel 2027. Nelle ultime ore ha parlato anche Francesco Farioli, tecnico dei Dragoes, che ha provato a ridimensionare le indiscrezioni sul possibile addio del giovane talento.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati