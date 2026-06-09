La Lazio studia l'offerta per Bjerkebo: in coda anche Fiorentina e Parma
L'edizione di oggi del Corriere dello Sport-Stadio torna sulla notizia rimbalzata ieri che vuole la Fiorentina su Isak Bjerkebo, esterno sinistro di proprietà del Sirius. Nove gol e due assist in dieci presenze nell'ultima stagione hanno attirato sul giocatore le attenzioni di più squadre, tra cui viola e Parma, mentre il quotidiano riporta stamani di un interesse concreto della Lazio. Il club di Lotito avrebbe annotato il suo nome per merito del rendimento degli ultimi mesi, da inizio aprile non ha mai smesso di segnare e sembra anche per caratteristiche un profilo alla Zaccagni, di cui serve un'alternativa ai biancocelesti. Per costi è un obiettivo fattibile, poi dipenderà anche dalle cessioni che si concretizzeranno nel reparto offensivo.
Cancellieri (scadenza 2027), Noslin e Dia sono quelli maggiormente in bilico.
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