Nome nuovo per la difesa della Lazio. Il club biancoceleste cerca profili necessari per rinforzare il pacchetto arretrato e poter crescere il livello in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, uno dei nomi proposti sarebbe Matija Nastasic il cui contratto con lo Schalke 04 scadrà nel 2022.