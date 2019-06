LAFONT, Errore con l'U20 ma il CT: "È colpa mia"

Un errore di Alban Lafont è costato ieri il 3-2 negli ottavi di finale contro gli USA e ha sostanzialmente eliminato la Francia Under 20 dai Mondiali di categoria in corso in Polonia. Il CT dei transalpini, al termine della sfida, si è preso le responsabilità dell'errore dell'estremo difensore di proprietà della Fiorentina: " Era in dubbio fin dall'inizio, non do la colpa a lui visto che ci ha dato molto in questo Mondiale. Ha giocato con un infortunio al polso e sfortunatamente si è visto. Mi assumo l'intera responsabilità perché con il giocatore non abbiamo ascoltato quanto ci aveva consigliato lo staff medico. Voleva giocare e pensavamo che potesse. Se non avesse preso quel gol, non ne avremmo nemmeno parlato, ma l'ha incassato. Ma ancora una volta, non posso dare a lui la colpa". Di seguito gli highlights del match, con l'errore incriminato: