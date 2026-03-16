La sindaca Funaro sul project financing del Franchi: "Non abbiamo una data precisa"

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La sindaca di Firenze Sara Funaro, intervenuta a margine della presentazione del libro "La legge che non voleva nascere. Dieci anni di omicidio stradale", ha rilasciato una breve battuta in merito ai lavori di restyling dello stadio Franchi: "Il dialogo con la Fiorentina è costante. Però ad oggi non sono in grado di poter dire se il project financing arriverà entro aprile. Non posso dare una data precisa. Il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme alla Fiorentina sempre con l'intento di avere uno stadio nuovo e riqualificato".