La probabile formazione dell'Udinese: occhio all'ex Zaniolo con Davis

La probabile formazione dell'Udinese: occhio all'ex Zaniolo con DavisFirenzeViola.it
Oggi alle 13:30News
di Redazione FV

L’Udinese si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con qualche problema di formazione per Kosta Runjaic in particolare per quanto riguarda la fascia sinistra. Da valutare il possibile rientro di Kamara almeno per la panchina. Nel 3-5-2 bianconero ci sarà in porta Okoye, in difesa Solet, Kabasele e Kristensen. Per le corsie i favoriti sono Bertola per la sinistra, con Zanoli a destra. In cabina di regia Karlstrom, affiancato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. Coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis. Questa la probabile formazione dell'Udinese secondo TMW:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Kabasele; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.