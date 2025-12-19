Il Bologna vola in finale di Supercoppa: superata l'Inter ai calci di rigore

Il Bologna di Vincenzo Italiano è la seconda finalista della Supercoppa italiana. I rossoblù, nella semifinale di Ryhad, hanno superato per 3-2 l'Inter dopo i calci di rigore, una lotteria che è stata caratterizzata da tanti errori dal dischetto.

Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (rete dopo 2' di Thuram, pareggio di Orsolini su rigore al 35'), la sfida si è protratta fino ai rigori, con il Bologna che con Immobile ha realizzato la rete del passaggio del turno nonostante gli errori di Moro e Miranda (per i nerazzurri gol di Martinez e De Vrij ed errori di Bastoni, Barella e Bonny). Lunedì la finale con il Napoli di Conte.