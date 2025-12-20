Dzeko via da Firenze a gennaio, proposto al Pisa: la risposta dei nerazzurri
FirenzeViola.it
Edin Dzeko sembra essere sempre più lontano da Firenze, seppur nell’ultima gara contro il Losanna abbia anche indossato la fascia di capitano. Come scrive stamani La Nazione, il bosniaco dovrebbe salutare a gennaio e negli ultimi giorni sarebbe stato anche proposto al Pisa, con i nerazzurri che al momento hanno declinato per l’alto ingaggio percepito dall’ex Roma e Inter. Su di lui è sempre molto attento il Genoa dell’amico fraterno De Rossi, mentre sullo sfondo rimane l’ipotesi Cagliari, nata nelle scorse settimane ma ancora senza una vera e propria trattativa.
Pubblicità
Primo Piano
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
4 La confusione generale, i paradossi e le infinite riflessioni di una Fiorentina cui è impossibile fidarsi
Copertina
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com