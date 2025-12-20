Dzeko via da Firenze a gennaio, proposto al Pisa: la risposta dei nerazzurri

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:15
Redazione FV

Edin Dzeko sembra essere sempre più lontano da Firenze, seppur nell’ultima gara contro il Losanna abbia anche indossato la fascia di capitano. Come scrive stamani La Nazione, il bosniaco dovrebbe salutare a gennaio e negli ultimi giorni sarebbe stato anche proposto al Pisa, con i nerazzurri che al momento hanno declinato per l’alto ingaggio percepito dall’ex Roma e Inter. Su di lui è sempre molto attento il Genoa dell’amico fraterno De Rossi, mentre sullo sfondo rimane l’ipotesi Cagliari, nata nelle scorse settimane ma ancora senza una vera e propria trattativa.