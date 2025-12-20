Social

Kean, commento ironico sui social in merito a una sua richiesta di cessione

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:45Primo Piano
di Redazione FV

Sui social Moise Kean ha scelto di rispondere ironicamente a chi ipotizzava il fatto che abbia chiesto la cessione a gennaio. Rispondendo a una notizia riportata da una Fan Page della Fiorentina nella quale si ipotizzava un addio dell'attaccante a gennaio su richiesta dello stesso Kean per avvicinarsi alla fidanzata che vive a Parigi, il classe 2000 ha corretto con una battuta, scrivendo "alle fidanzate*" e una emoji con la risata e un cuore viola, evidentemente volendo respingere ogni possibile illazione sul suo conto.