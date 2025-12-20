Claudio Ranieri: "Sogni realizzati tutti, ma ce ne sono sempre nuovi"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "I miei sogni ad oggi si sono realizzati tutti e mai lo avrei pensato, ma ce ne sono sempre di nuovi, altrimenti vuol dire che hai chiuso. Bisogna lavorare sempre duro". Così Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e consulente dei Friedkin, a margine del premio Asi Sport e Cultura in corso al Coni. "Lo scorso anno ho avuto fortuna di avere dei ragazzi d'oro e abbiamo avuto sempre minimo 60mila tifosi che ci soffiavano dietro", ha aggiunto parlando della rimonta giallorossa che ha quasi portato la squadra in Champions.

Sulla partita di questa sera, invece, non vuole parlare. "È una gara importante, non fatemi dire altro", si è limitato a dire Ranieri. (ANSA).