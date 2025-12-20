Claudio Ranieri: "Sogni realizzati tutti, ma ce ne sono sempre nuovi"
(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "I miei sogni ad oggi si sono realizzati tutti e mai lo avrei pensato, ma ce ne sono sempre di nuovi, altrimenti vuol dire che hai chiuso. Bisogna lavorare sempre duro". Così Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e consulente dei Friedkin, a margine del premio Asi Sport e Cultura in corso al Coni. "Lo scorso anno ho avuto fortuna di avere dei ragazzi d'oro e abbiamo avuto sempre minimo 60mila tifosi che ci soffiavano dietro", ha aggiunto parlando della rimonta giallorossa che ha quasi portato la squadra in Champions.
Sulla partita di questa sera, invece, non vuole parlare. "È una gara importante, non fatemi dire altro", si è limitato a dire Ranieri. (ANSA).
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Luca CalamaiFirenzeViolaUn'altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l'errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
