FirenzeViola Goretti non molla e lavora a una sorpresa a gennaio per "riaccendere la luce"

vedi letture

E alla fine, come nella più classica delle storie della Fiorentina recente, tutto sembra cambiare e poi non cambia mai. Neanche l'ennesima sconfitta con il Losanna arrivata a pochi giorni dalla debacle in casa con l'Hellas Verona ha portato la società viola a prendere le famose "scelte drastiche" promesse dal direttore sportivo Roberto Goretti ormai due settimane fa dopo un'altra sconfitta, quella contro il Sassuolo. Così, Vanoli e la sua Fiorentina arrivano all'appuntamento di domani con l'Udinese sgonfi, scarichi e piuttosto sfiduciati, anche se chi è al Viola Park non ha intenzione di mollare affatto. Vanoli sì, ma anche Goretti che nonostante la barca stia affondando non molla e anzi, lavora per provare ad invertire la rotta a gennaio.

Goretti e un colpo a sorpresa a gennaio

Chiaro che a questo punto per salvare la Fiorentina serva un miracolo, ed è quello a cui sta lavorando il dirigente forte anche del fatto che Commisso non sembra avere intenzione di inserire una nuova figura dirigenziale come invece pareva potesse essere possibile. Il capo della parte tecnica della società viola resta il dirigente umbro che non si ferma neanche davanti alla possibilità di chiamare il terzo allenatore in stagione, preparando già per l'inizio del mercato qualche scossone che possa cambiare la storia di una stagione drammatica.

L'obiettivo è "riaccendere la luce"

Nel pre-partita di Losanna Goretti ha fatto un punto della situazione riconoscendo gli errori fatti negli ultimi quattro mesi (riconoscendoli nelle parole, perché poi i fatti hanno dimostrato il contrario) e chiarendo quello che è l'obiettivo di questa Fiorentina: "riaccendere la luce" che si è spenta a forza di bastonate mentali. Il dirigente è ovviamente preoccupato per quello che sta succedendo e soprattutto per ciò che potrebbe ancora succedere ma non ha intenzione di mollare, vuole provare a fare un'impresa che a questo punto è quasi disperata. Certo, prima di arrivare a gennaio ci sono tre partite da non sbagliare, perché se anche contro Udinese, Cremonese e Lazio dovesse andare male, allora neanche il più grande dei dirigenti potrebbe salvare questa Fiorentina.