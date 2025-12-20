Supercoppa Italiana, sarà Colombo l'arbitro della finale tra Napoli e Bologna
Lunedì 22 dicembre andrà in scena a Riyad l'ultimo atto del mini torneo della Supercoppa Italiana che, dopo le semifinali vinte dal Napoli e dal Bologna rispettivamente contro Milan e Inter metterà di fronte proprio le formazioni allenate da Antonio Conte e Vincenzo Italiano. In tal senso oggi l'Aia ha reso nota la squadra arbitrale in vista di questo match, con Andrea Colombo della sezione di Como che sarà l'arbitro e i suoi assistenti che saranno Berti e Vecchi. Al Var invece ci sarà Di Bello, con Avar Pezzuto, mentre il quarto uomo sarà La Penna. Questa la formazione arbitrale completa:
NAPOLI – BOLOGNA h. 20.00
COLOMBO
BERTI – VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: DI BELLO
AVAR: PEZZUTO
