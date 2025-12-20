La Fiorentina torna su Calabria. Ci pensa anche la Lazio per gennaio

vedi letture

Il futuro di Davide Calabria potrebbe essere di nuovo in Serie A da gennaio. Come riporta TMW, il ventinovenne terzino ora al Panathinaikos di Rafa Benitez non ha perso estimatori in Italia. Ci sarebbero in particolare due squadre del massimo campionato sul classe 1996 di Brescia: Fiorentina e Lazio.

I Viola nel ruolo potrebbero presto salutare il brasiliano Dodò, il cui rinnovo è finito in alto mare insieme alla crisi gigliata. La Lazio, altrettanto, nella posizione ha proposte per Adam Marusic e Maurizio Sarri gradirebbe un giocatore eventualmente pronto e con esperienza nel reparto. C'è il gradimento di entrambe le società, da capire quel che vorrà fare Calabria, quale sarà l'intenzione del Panathinaikos e anche se gli interessi diventeranno proposte concrete.