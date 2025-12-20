Viviano: "La Fiorentina non si salva neanche con la memory card. Se giocano tra di loro, perdono"

vedi letture

L'ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato al canale twitch di Controcalcio della situazione della squadra viola non andando tanto per il sottile: "Nemmeno con la memory card si salva la Fiorentina. Come fa a salvarsi? Non vince neanche se giocano tra di loro, squadra A e squadra B. Perdono tutte e due. La Fiorentina non ha una reazione. Non so cosa stia succedendo, so solo che c'è da fare una rivoluzione.

Cambierei 7-8 giocatori, ma anche importanti come Dodo e Kean. Non perché siano scarsi, ma quando si crea questa non fiducia, è difficile togliersela. La Fiorentina non ha fatto bene ma è stata anche sfortunata, ogni mezzo tiro prendi un gol. Ci vogliono giocatori che vedono nella Fiorentina un punto d'arrivo".