Atalanta, Palladino: "Con il Genoa la gara più importante della mia gestione"

(ANSA) - BERGAMO, 20 DIC - "Col Genoa è partita più importante da quando sono arrivato. Fuori casa la vittoria manca dal 21 settembre col Torino, in classifica siamo indietro, c'è una montagna da scalare". Raffaele Palladino guida la sua Atalanta a Marassi da ex di turno: "È una piazza a cui mi legano ricordi meravigliosi da calciatore, finii anche in Nazionale con Gasperini allenatore, Bocchetti, Criscito, Thiago Motta, Sculli, Milito e Palacio - rammenta il tecnico nerazzurro - Ora è una squadra che ha trovato una sua identità chiara grazie a De Rossi. Sono più aggressivi, ti fanno giocare male, hanno qualità, ritmo, intensità nei tre centrocampisti in cui hanno tante scelte, con Frendrup play, Ellertsson, Malinovskyi che qui conosciamo bene e Thorsby". Circa le scelte nella sua squadra, Palladino è alle prese con la difficile sostituzione di Lookman, in Coppa d'Africa.

"Abbiamo recuperato Kamaldeen Sulemana che s'era fatto male in Coppa Italia proprio col Genoa, ha velocità e dribbling - spiega l'allenatore dei bergamaschi -. Nella posizione di Ademola abbiamo Maldini e lui. Daniel ha talento, al Monza l'avevo voluto io e qui voglio tirargli fuori quello che non ha mostrato in questo periodo". (ANSA).