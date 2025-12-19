Simone Braglia: "Viola con un piede in B. Giocare con paura è la cosa peggiore"

Simone Braglia, ex portiere e opinionista, è intervenuto nel pomeriggio di Maracana su TMW Radio soffermandosi anche sulla grave crisi che interessa la Fiorentina. Ecco le sue considerazioni in merito: "A mio modo di vedere la Fiorentina ha già un piede in Serie B, perché le altre stanno ottenendo risultati e perché la situazione ambientale è fortemente incrinata. Giocare con questo timore è la cosa peggiore e la situazione rimane complicatissima".