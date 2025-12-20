Al Viola Park si rivede Pradè: la spiegazione del Corriere Fiorentino

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola racconta che Daniele Pradè, dimissionario ds della Fiorentina, si è rivisto in questi giorni dentro al Viola Park. Dal club fanno sapere - spiega il quotidiano - che la presenza dell'ex dirigente era dovuta alla formalizzazione con un notaio delle proprie dimissioni, oltre allo svuotare il proprio ufficio e consegnare il materiale telematico e altro, ma è curioso che 40 giorni non siano bastati per chiudere tutte le pratiche. Così come il fatto che nessuno si preoccupi sull'opportunità di farsi vedere mentre le voci che sia ancora lui a decidere si rincorrono a Firenze. «Assurdità», fa sapere il club in merito.