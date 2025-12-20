Cosa succede alla Fiorentina? Moggi: "Difficile capire. Pioli sognava lo Scudetto..."
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato anche il momento drammatico della Fiorentina, provando a dare una spiegazione: "Cosa sta succedendo? Difficile da capire. Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, devono stare attenti a non retrocedere. Può darsi che alcuni calciatori che hanno dato il cento percento oggi non riescono a darlo. Penso a Kean ma non solo".
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
