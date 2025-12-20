Cosa succede alla Fiorentina? Moggi: "Difficile capire. Pioli sognava lo Scudetto..."

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato anche il momento drammatico della Fiorentina, provando a dare una spiegazione: "Cosa sta succedendo? Difficile da capire. Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, devono stare attenti a non retrocedere. Può darsi che alcuni calciatori che hanno dato il cento percento oggi non riescono a darlo. Penso a Kean ma non solo".