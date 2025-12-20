Kean via a gennaio? Per Sportmediaset sul Moise c'è l'interesse del Barcellona
Il mercato di gennaio per la Fiorentina sarà assolutamente da tenere sotto osservazione, visti i movimenti che potrebbero avvenire non solo in entrata ma anche in uscita, con diversi giocatori scontenti del momento che la squadra sta vivendo con l'ultimo posto in classifica a soli 6 punti. In tal senso secondo quanto riportato da Sportmediaset e dall'esperto di mercato, Orazio Accomando, sarebbe da monitorare anche la situazione di Moise Kean, su cui ci sarebbe l'interesse del Barcellona, mentre sembrerebbe più difficile un suo ritorno in Premier League.
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
