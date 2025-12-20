Kean via a gennaio? Per Sportmediaset sul Moise c'è l'interesse del Barcellona

di Redazione FV

Il mercato di gennaio per la Fiorentina sarà assolutamente da tenere sotto osservazione, visti i movimenti che potrebbero avvenire non solo in entrata ma anche in uscita, con diversi giocatori scontenti del momento che la squadra sta vivendo con l'ultimo posto in classifica a soli 6 punti. In tal senso secondo quanto riportato da Sportmediaset e dall'esperto di mercato, Orazio Accomando, sarebbe da monitorare anche la situazione di Moise Kean, su cui ci sarebbe l'interesse del Barcellona, mentre sembrerebbe più difficile un suo ritorno in Premier League.