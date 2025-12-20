Nuovi contatti tra la Fiorentina e Paratici: offerto il ruolo da direttore dell'area tecnica
Qualcosa si inizia a muovere in casa Fiorentina sul fronte dirigenziale. Stando infatti a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com l'ultima novità di queste ore riguarda la figura di Fabio Paratici, reinserito da poco nei quadri dirigenziali del Tottenham dopo aver collaborato negli ultimi anni con gli Spurs anche durante il periodo di inibizione dal ruolo.
L'ex Juventus oggi sembra l'idea più calda per i viola, con contatti tra il club toscano e lo stesso Paratici che si sono registrati nelle ultime ore e con la proposta di rientrare a lavorare in Serie A assumendo il ruolo di responsabile dell'area tecnica. Quello di Paratici, sottolinea TMW, non è però l'unico nome in orbita per un possibile ingresso nella Fiorentina, visto che negli scorsi giorni è circolato molto anche il nome di Cristiano Giuntoli, mentre un'altra pista conduce anche all'ex Torino Davide Vagnati.
