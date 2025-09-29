La Lazio batte il Genoa per 3-0 a Marassi e si rilancia
La Lazio batte il Genoa per 3-0 a Marassi ed esce dalla crisi, portandosi a 6 punti in classifica. Resta invece in zona retrocessione a due punti il Genoa.
Cancellieri al 4' sblocca la partita mettendo in discesa la gara, al 29' raddoppia Castellanos su assist di Marusic che nell'occasione si fa male e dovrà così uscire. Nella ripresa, al 57' Ayroldi dà un rigore al Genoa per fallo di mano di Romagnoli ma, richiamato al Var, torna sui suoi passi e lo revoca. Dal possibile gol che riapre la gara per il Genoa, è invece la Lazio a portarsi sullo 0-3 con Zaccagli al 62' al termine di un'azione rocambolesca con parata di Leali, la respinta sulla linea della ribattuta di Dia e il pallone che arriva al giocatore bianceleste. La posizione del giocatore viene valutata a lungo dal Var ma poi il gol viene convalidato. Il risultato resta così fissato sullo 0-3.
