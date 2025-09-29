Bruni: "Pioli troverà i correttivi ma materiale non eccezionale. Manca uno tosto a centrocampo"

L'ex centrocampista della Fiorentina e campione d'Italia con il Verona Luciano Bruni parla del momento no della Fiorentina in un'intervista al TMW News: "E' un brutto periodo, però serve ancora pazienza. Pioli è un tecnico che sa come si fa e troverà i correttivi - spiega - Però il materiale non è eccezionale. Davanti, per fare un esempio, se togli Kean, c'è Dzeko che però non è più un ragazzino, Gudmundsson che durante l'anno ha guai fisici e Piccoli che è un buon giocatore ma per il quale non giustifico la spesa per me eccessiva (25 milioni più due di bonus, ndr)".

Il mercato dunque secondo lei non ha aggiunto qualità?

"Il mercato lo giudichi positivamente quando le cose vanno bene… Tanti problemi secondo me derivano dal fatto che a centrocampo ci sono tanti giocatori leggeri, magari serviva qualcuno più tosto, più di personalità. Sono tutti bravi nel giocare, ma poi nel corso della partita ci sono le due fasi e nella serie A di oggi ci vuole gente più... fisicata e cattiva. Non essendoci grande filtro la difesa soffre, si chiede agli attaccanti di rientrare e lo possono fare ma non con i risultati che vorrebbe l'allenatore. E' un problema su cui il tecnico lavorerà sicuramente. Dodo? Male lui, così come altri. Ma in generale credo che ora anche l'ambiente debba restare compatto visto il momento delicato. Tra l'altro domenica prossima a Firenze arriva la Roma che con Gasperini ora ha un'identità forte, rispecchia le caratteristiche del suo tecnico. Non sarà una gara semplice ma potrebbe determinare una svolta a livello piscologico e di autostima".

Palladino ha raccontato che avrebbe voluto Giovane del Verona già a gennaio. Cosa ne pensa?

"Interessante, giovane di nome e di fatto. Ha qualità notevoli, è molto bravo tecnicamente e con margini di miglioramento. Credo che progredirà ancora. Forse Palladino non aveva sbagliato".