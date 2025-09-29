Vincono Parma e Lazio: dopo 5 gare Fiorentina a ridosso della zona retrocessione
Con le vittorie di Parma e Lazio rispettivamente su Torino e Genoa la squadra di Cuesta e di Sarri si rilanciano mentre la Fiorentina, dopo il pari a Pisa è quartultima insieme al Verona a quota 3. Ecco i risultati e la classifica dopo la quinta giornata di campionato.
Risultati quinta giornata
Como-Cremonese 1-1
Juventus-Atalanta 1-1
Cagliari-Inter 0-2
Sassuolo-Udinese 3-1
Pisa-Fiorentina 0-0
Roma-Hellas Verona 2-0
Lecce-Bologna 2-2
Milan-Napoli 2-1
Parma-Torino 2-1
Genoa-Lazio 0-3
Classifica
Milan 12
Napoli 12
Roma 12
Juventus 11
Cremonese 9
Atalanta 9
Inter 9
Como 8
Cagliari 7
Udinese 7
Bologna 7
Sassuolo 6
Lazio 6
Parma 5
Torino 4
Fiorentina 3
Hellas Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
Lecce 2
