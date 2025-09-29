Genoa-Lazio chiude la quinta giornata. Le formazioni ufficiali del match

Oggi alle 20:00
Genoa-Lazio è la partita che chiude questa sesta giornata di campionato. Fischio d'inizio in programma alle 20:45 al Ferraris di Genova, di seguito le formazioni ufficiali del match:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.