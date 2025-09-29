Champions, domani Atalanta-Brugge. Juric: "Vogliamo riscattarci. Lookman ed Ederson? Ci penso"

Domani torna la Champions e l'Atalanta, che in casa affronterà il Brugge, vuole riscattarsi dopo il pesante ko di Parigi: "Per noi è una partita importante considerando l'anno scorso (eliminazione ai Playoff ndr.). Vogliamo riscattarci e lottare per vincere. Il tridente? A noi piacerebbe avere tutti a disposizione: noi vogliamo vincere la partita, ma cercando anche di non spremere troppo i giocatori. I ragazzi stanno bene e sono fiducioso".

Il tecnico orobico parla poi di Lookman ed Ederson: "E' da un po' di tempo che si è allenato con noi Ademola: comincio a farci qualche pensierino, anche per quanto riguarda Ede. Per noi sono due giocatori importanti da far rientrare nelle rotazioni".