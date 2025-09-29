Champions, domani Atalanta-Brugge. Juric: "Vogliamo riscattarci. Lookman ed Ederson? Ci penso"
FirenzeViola.it
Domani torna la Champions e l'Atalanta, che in casa affronterà il Brugge, vuole riscattarsi dopo il pesante ko di Parigi: "Per noi è una partita importante considerando l'anno scorso (eliminazione ai Playoff ndr.). Vogliamo riscattarci e lottare per vincere. Il tridente? A noi piacerebbe avere tutti a disposizione: noi vogliamo vincere la partita, ma cercando anche di non spremere troppo i giocatori. I ragazzi stanno bene e sono fiducioso".
Il tecnico orobico parla poi di Lookman ed Ederson: "E' da un po' di tempo che si è allenato con noi Ademola: comincio a farci qualche pensierino, anche per quanto riguarda Ede. Per noi sono due giocatori importanti da far rientrare nelle rotazioni".
Pubblicità
News
Numeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse miratedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Numeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
2 Dal Como al Pisa è un passo indietro, ma la Conference resta un’occasione per allentare le tensioni e ritrovare fiducia
Copertina
FirenzeViolaTra confronto e allenamento: full immersion di Pioli al Viola Park. Col club al suo fianco
Bernardeschi e la gonna di Firenze: "Che problema c'è? E se fossi gay lo direi. A 20 le critiche mi fecero malissimo, ora no"
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com