Damascelli pesante sugli arbitri: "Gestiscono a piacere. Chiedete ai tifosi del Pisa"
Non usa mezzi termini Tony Damascelli in merito alle decisioni arbitrali prese durante Pisa-Fiorentina.
Il giornalista, opinionista tramite le colonne de Il Giornale, come sempre dopo le partite di Serie A ha commentato gli episodi più discussi, non mandandole a dire in merito all'operato di Manganiello all'Arena Garibaldi: "Nonostante Rocchi, e la sua propaganda, gli arbitri continuano a gestire a piacere ogni partita, il VAR interviene a fasi alterne, basta chiedere notizie ai pisani fermati contro la Fiorentina, la storia dunque non cambia di una virgola, il teatro arbitrale seguita la sua recita esclusiva in ogni parte d'Europa, inutile reclamare fino a quando il regolamento non verrà scritto da ex calciatori o ex allenatori la commedia non cambierà".
