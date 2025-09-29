Mateo Pellegrino show e il Parma batte il Torino 2-1 e lo scavalca
FirenzeViola.it
Il Parma batte il Torino 2-1 e lo scavalca in classifica (5 punti a +1 dai granata). E' una doppietta di Pellegrino (al 36' su rigore per un tocco di mano di Ismajli non visto dall'arbitro e richiamato poi al Var e al 72' di testa sullo sviluppo di un coner) a dare i primi tre punti alla squadra di Cuesta e rendere vano il momentaneo pareggio di Gonge (al 50' con un tiro dalla distanza). Allo stesso Pellegrino era stato annullato un gol per fuorigioco proprio qualche minuto prima del pareggio granata.
Pubblicità
News
Pioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non vadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Pioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Copertina
FirenzeViolaTra confronto e allenamento: full immersion di Pioli al Viola Park. Col club al suo fianco
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com