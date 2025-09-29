Mateo Pellegrino show e il Parma batte il Torino 2-1 e lo scavalca

Il Parma batte il Torino 2-1 e lo scavalca in classifica (5 punti a +1 dai granata). E' una doppietta di Pellegrino (al 36' su rigore per un tocco di mano di Ismajli non visto dall'arbitro e richiamato poi al Var e al 72' di testa sullo sviluppo di un coner) a dare i primi tre punti alla squadra di Cuesta e rendere vano il momentaneo pareggio di Gonge (al 50' con un tiro dalla distanza). Allo stesso Pellegrino era stato annullato un gol per fuorigioco proprio qualche minuto prima del pareggio granata.