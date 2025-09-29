Bernardeschi e la gonna di Firenze: "Che problema c'è? E se fossi gay lo direi. A 20 le critiche mi fecero malissimo, ora no"

L'ex giocatore della Fiorentina si è raccontato a BSMT, noto podcast sul web, raccontando alcuni dettagli dell'esperienza in maglia viola. Dopo aver spiegato il motivo del certificato medico, prima del passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, per non andare in ritiro, è tornato anche sulla sua immagine e sulle critiche che gli arrivarono quando a Firenze uscì con la gonna e fu immortalato in una foto che divenne virale e fonte di pregiudizi: "Le critiche le vivo bene, fondamentalmente mi diverto, sempre per tornare al prendersi in giro. Quando capisci che il personaggio è diverso dalla persona, è cruciale. Sono anche convinto che noi personaggi pubblici abbiamo la grande responsabilità di dover trasmettere valori e principi sani a chi ci guarda. Ci dovremmo esporre anche un po' di più, soprattutto sulle ingiustizie del mondo. Dobbiamo ancora imparare.

Una volta, dodici anni fa, mi sono messo una gonna, il pantagonna. Capirai cosa è successo dopo, ma che problema c'è? Se mi piace, me lo metto. E quante volte mi hanno detto che sono gay. E se lo fossi, secondo voi non ve lo dico? E dove cazzo è il problema? Anzi, ne andrei fiero. E chi lo ha dichiarato, chapeau: in questo mondo ognuno è libero di fare quello che vuole. Al tempo sono cose che mi hanno fatto malissimo, io avevo vent'anni. Ora lo racconto ridendo e scherzando, ma lì no".