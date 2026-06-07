La formazione dell'Italia per la Grecia: in campo sia Comuzzo che Ndour
FirenzeViola.it
L'Italia scende in campo alle 21 per la seconda delle due amichevoli organizzate per la compagine guidata dal CT ad interim Silvio Baldini. Dopo il Lussemburgo, stasera tocca alla Grecia al Pankritio Stadium. Baldini per la partita sceglie più o meno gli stessi undici della scorsa partita, puntando ancora sui due giocatori della Fiorentina, Comuzzo e Ndour, ed inserendo solo Ahanor e Ekhator. Questa la formazione ufficiale con cui scenderanno in campo gli azzurri:
Italia (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. Commissario tecnico: Silvio Baldini.
Pubblicità
News
Dal viaggio Azzurro ai proclami in viola, la retorica social e il distacco dalla realtàdi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Svolta Grosso, summit dai Commisso e budget per il mercato: è la settimana dove nascerà la nuova Fiorentina
Copertina
Pietro LazzeriniVendere bene, comprare benissimo: la missione di Paratici nel mercato più difficile di sempre. Ricci, Dovbyk e Santiago Gimenez: tre idee a costi sostenibili
Luca CalamaiCommisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurienté
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com