La formazione dell'Italia per la Grecia: in campo sia Comuzzo che Ndour

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L'Italia scende in campo alle 21 per la seconda delle due amichevoli organizzate per la compagine guidata dal CT ad interim Silvio Baldini. Dopo il Lussemburgo, stasera tocca alla Grecia al Pankritio Stadium. Baldini per la partita sceglie più o meno gli stessi undici della scorsa partita, puntando ancora sui due giocatori della Fiorentina, Comuzzo e Ndour, ed inserendo solo Ahanor e Ekhator. Questa la formazione ufficiale con cui scenderanno in campo gli azzurri:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. Commissario tecnico: Silvio Baldini.