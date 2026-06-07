FirenzeViola La strategia della Fiorentina per Kean. Como alla finestra

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Paratici si interroga su Kean, autore di una stagione sotto tono e in attesa di capire cosa accadrà. Lui lavora e cerca di recuperare dall'infortunio

Nel futuro di Moise Kean alla Fiorentina ci sono due attori protagonisti, anzi tre. Il primo è lo stesso giocatore, che in questi giorni si sta mostrando al lavoro anche in vacanza per recuperare il prima possibile dall'infortunio che lo ha messo out nel finale di stagione: la sua volontà ancora non è chiara ma si sta guardando intorno per capire che squadra potrebbe essere interessata a lui. Il secondo è la Fiorentina che con Paratici si prepara ad un incontro in America nel quale con la proprietà Commisso sarà decisa anche la strategia da tenere con l'attaccante classe 2000. Il potenziale terzo attore sarà il club interessato a Kean, per ora però non c'è nessuno che abbia fatto passi in avanti davvero concreti.

Moise, cosa vuoi fare?

L'attore più importante nella questione sarà proprio lo stesso attaccante, che alla Fiorentina ancora non ha comunicato nulla e per ora è concentrato sul godersi le vacanze e recuperare dal problema fisico - non sarebbe solo legato alla famosa tibia - per essere al meglio quando inizierà il ritiro. I procuratori si stanno guardando intorno per capire quale club potrebbe essere interessato a fare un'offerta importante e proporgli un progetto stimolante, per ora però non hanno niente in mano. A Firenze il giocatore in ogni caso sta bene ed è grato alla società che gli è stata vicina nei momenti difficili, però la prospettiva di giocare le coppe lo stuzzica a quasi 27 anni.

La Fiorentina e chi può essere interessato

Il club viola forte del rinnovo importante raggiunto solo qualche mese fa non ha fretta e riflette sul da farsi. L'ingaggio pesa e non poco su una società che non farà le coppe europee, dall'altra parte però non c'è la volontà di depauperare il valore di un calciatore che a Firenze si è rilanciato. La sensazione è che dai 30 milioni di euro in su Paratici si metterà a sedere, per ora però non ci sono sentori di offerte importanti. Tra i pochi club che potrebbero fare al caso di Kean c'è il Como, che con la Champions avrà risorse importanti e dovrà investirle su calciatori italiani per questioni di lista. Gli altri club italiani sono tagliati fuori a meno che il Milan non decida - quando avrà nuovo ds e allenatore - di puntare su Kean dal momento che per ora è senza punta.