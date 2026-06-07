Italia Under 17 campione d'Europa! Belgio battuto ai rigori, 58' per Croci

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L'Italia Under 17 vince l'Europeo battendo il Belgio ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari raggiunto quasi a tempo scaduto

L'Italia Under 17 è Campione d'Europa! Impresa degli azzurrini del CT Franceschini che recuperano il Belgio all'ultimo soffio nei tempi regolamentari, e poi vincono ai calci di rigore. Nei novanta minuti era successo tutto nel finale, con il Belgio che era arrivato ad un passo dalla vittoria con una perla di Cobiella all'85esimo.che sembrava aver deciso il match. Ma all'ultimo minuto, un colpo di testa in area viene toccato con il braccio e al 91esimo Fugazzola dagli undici metri non sbaglia pareggiando 1-1.

Lupo para, Perillo non trema

Nella lotteria dei calci di rigore Lupo ne para uno e il Belgio ne sbaglia un altro, Perillo non trema e porta l'Italia sul tetto d'Europa di categoria. Per il giovane bomber delle giovanili della Fiorentina solo 58 minuti in campo ma poco conta dopo una bella rassegna iridata coronata con il titolo di campioni europei.